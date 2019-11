Bookspot Literatuurprijs naar Nederlanders Te Gussinklo en Scheijen IB

15 november 2019

00u02

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur De BookSpot Literatuurprijs 2019 voor fictie is gewonnen door de Nederlandse schrijver Wessel te Gussinklo, voor het boek "De hoogstapelaar". De prijs voor het beste non-fictieboek is voor Sjeng Scheijen en zijn "De avant-gardisten".

De prijzen werden deze avond door Winnie Sorgdrager, voorzitter van de Stichting Jaarlijkse Literatuurprijs, uitgereikt in de Centrale Bibliotheek in Den Haag. De enige Vlaamse genomineerde, Lieve Joris, valt buiten de prijzen.

De Bookspot Literatuurprijs is een van de belangrijkste literaire prijzen in het Nederlandse taalgebied. Het is de opvolger van de ECI Literatuurprijs en van de AKO Literatuurprijs. De prijs moet als de bekroning worden gezien voor het beste Nederlandstalige literaire boek.

De prijs is dit jaar voor het eerst in twee categorieën toegekend. Naast fictie, was er nu ook een prijs in de categorie non-fictie.

In de categorie werd het boek "De hoogstapelaar" van Wessel te Gussinklo bekroond. De jury koos daarmee voor een werk waarin de lezer helemaal wordt ondergedompeld in de innerlijke strijd van de narcistische tiener Ewout Meyster, die zich superieur waant tegenover zijn vrienden. "De Hoogstapelaar" is na "De verboden tuin" (1986) en "De opdracht" (1995) al het derde boek dat te Gussinklo wijdt aan dat hoofdpersonage Ewout Meyster.

Russische avant-garde kunstenaars

In de categorie non-fictie ging de prijs dan weer naar "De avant-gardisten" van de Nederlandse slavist Sjeng Scheijen. Het boek vertelt met veel vaart en liefde de lotgevallen van de Russische avant-garde kunstenaars in het begin van de twintigste eeuw in de overgang tussen de monarchie van de tsaar en de oktoberrevolutie die Lenin aan het bewind bracht.

In de categorie non-fictie was ook de enige overgebleven Vlaming genomineerd. Maar Lieve Joris grijpt met haar boek "Terug naar Neerpelt" dus naast de overwinning.

In beide categorieën wordt de laureaat bekroond met een bedrag van 50.000 euro. De andere genomineerde auteurs ontvangen ieder ook een geldbedrag van 2.500 euro.