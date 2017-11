Boekenbeurs ziet aantal bezoekers dalen, maar organisatie blijft hoopvol David Acke

17u36

Bron: Eigen berichtgeving 1 Photo News Kunst & Literatuur De Antwerpse Boekenbeurs loopt nog tot 18 uur. Organisator Boek.be klokt af op 143.000 bezoekers. Dat zijn er 7.000 minder dan vorig jaar. "We hebben de trage start niet meer kunnen rechtzetten," zegt Alexis Dragonetti. Er kwamen zo'n 7.500 scholieren voor het scholenprogramma. Een daling van 2.500.

Toch is de organisatie tevreden. "De algemene tevredenheid bij de bezoeker is hoog en de tijd dat ze vertoeven op de boekenbeurs is langer dan vorig jaar," aldus Dragonetti.

Wat de toekomst van de Boekenbeurs betreft is er een werkgroep opgericht Boekenbeurs 2020. "We zullen de beurs onderwerpen aan vier trajecten: op inhoudelijk-, organisatorisch-, financieelvlak en op vlak van infrastructuur. Er zijn vragen rond de toegangsprijs. Ook dat zullen we evalueren," aldus Alexis Dragonetti. Maar hij benadrukt dat de beurs verre van dood is. "De Boekenbeurs is levendiger dan ooit tevoren."

Photonews Signeersessie van veldrijder Wout Van Aert