Boek 'The Handmaid's Tale' krijgt een vervolg

28 november 2018

16u24 0 Kunst & Literatuur Margaret Atwood, de schrijfster van ‘The Handmaid’s Tale’, zal een vervolg schrijven op haar bestseller uit 1985, meldt The Guardian. Het vervolg krijgt de titel ‘The Testaments’.

Dat er hernieuwde interesse in het boek is, is niet zo vreemd: de Hulu-serie gebaseerd op het verhaal blijkt zo’n groot succes, dat er in 2019 alweer een derde seizoen zal uitkomen met actrice Elisabeth Moss in de hoofdrol.

‘The Handmaid’s Tale’ beschrijft een religieuze dystopische samenleving waarin vrouwen geen rechten meer hebben en alleen worden gebruikt om kinderen te baren. Het vervolg zal zich vijftien jaar na het einde van het eerste boek afspelen. Drie vrouwen krijgen daarin het woord en borduren verder op het verhaal van het eerste boek. “Alles wat jullie me ooit hebben gevraagd over Gilead en hoe het land functioneert is de inspiratie voor dit boek,” liet Atwood weten op sociale media. “De rest van mijn inspiratie komt uit de samenleving waarin we nu leven.”

Het vervolg heeft geen connectie met de televisieserie. Het tweede en derde seizoen van de serie volgen hun eigen verhaal, dat wordt geschreven door de televisiemakers zelf.