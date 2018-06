Bill Clinton is mede-auteur van thriller over vermiste president Peter Kuijt

04 juni 2018

11u05

Ze gaan regelmatig samen sporten, maar nu zijn ze ook gebroederlijk achter het toetsenbord gekropen. Bill Clinton en bestsellerschrijver James Patterson schreven een thriller over een Amerikaanse president die vermist raakt.

James Patterson produceert aan de lopende band kaskrakers. De 71-jarige Amerikaan is de best verdienende thrillerauteur ter wereld. Tientallen titels schreef hij samen met anderen. Uit onderzoek blijkt dat Patterson voor het merendeel de verhaallijn voor de boeken bedenkt en het echte ploeteren achter de tekstverwerker aan de coauteur overlaat.

Toch staat doorgaans Pattersons naam groot op de cover en die van zijn collega ergens in kleine letters onderaan. Dat gaat niet op voor 'President vermist'. Die schreef Patterson dan ook met leeftijdgenoot Bill Clinton, van 1993 tot 2001 de hoogste baas in de VS. Patterson moet dulden dat Clintons naam even groot en boven die van hem staat afgedrukt. De schrijver zal dat niet erg vinden, de twee zijn vrienden sinds ze elkaar tien jaar geleden ontmoetten op een golfbaan.

Twaalf cola lights

'President vermist' is het fictiedebuut van Clinton. In het voorwoord dankt hij echtgenote Hillary, die hem aanspoorde het verhaal vooral realistisch te houden. Hij had dus kunnen schrijven over een president die zich op onbetamelijke wijze onderhoudt met een stagiaire of een staatshoofd dat regeert per tweet, Mexicanen 'verkrachters' noemt en dagelijks twaalf cola lights drinkt.

Niets van dat al. President Jonathan Lincoln Duncan is een man die je vrijwel onmiddellijk in de armen sluit. Hij vocht mee in Desert Storm, werd gemarteld door Irakese ondervragers, verloor zijn vrouw aan kanker en lijdt aan een bloedziekte. Bovendien moet Duncan verschijnen voor een onderzoekscommissie over een vermeende deal met 's werelds meest gezochte terrorist. En hij 'walgt' ervan, maar besluit wel twee militieleiders met een drone te doden, wetende dat het duo hun kinderen gebruikt als menselijk schild.

Onderhoudend

Uitgerekend deze opperbevelhebber verdwijnt van de radar als er een grootscheepse aanval op de VS wordt ingezet. Meer onthullen zou onfatsoenlijk zijn. Wel kan gemeld worden dat 'President vermist' een van de meest onderhoudende thrillers van 2018 is. Hij steekt geraffineerd in elkaar, met plotwendingen en cliffhangers op het juiste moment, veel actie en een verrassende finale. Hier laat Patterson zich gelden.

Bijna zeker van Clintons hand zijn de beschrijvingen in de Oval Office, de Situation Room en andere plekken waar de macht zetelt. Een must voor geïnteresseerden in de Amerikaanse politiek. Het is dat de filmrechten al verkocht zijn, anders zou dit een uitgelezen project zijn voor Netflix' nieuwe medewerker Barack Obama.