Bill Clinton brengt volgend jaar tweede roman uit IB

22 mei 2020

00u48

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur De voormalige Amerikaanse president Bill Clinton (73) brengt volgend jaar een nieuwe roman uit: ‘De dochter van de president’. Hij werkt daarvoor opnieuw samen met succesauteur James Patterson, met wie hij eerder ‘President vermist’ schreef.

De eerste samenwerking tussen Clinton en Patterson uit 2018, een thriller over cyberterreur tegen het Witte Huis, ging meer dan drie miljoen keer over de toonbank. Er is een televisiereeks in de maak die gebaseerd is op het boek.

Het tweede boek, dat in juni volgend jaar zal verschijnen, draait rond de ontvoering van de dochter van een oud-president. Clinton heeft zelf een dochter, Chelsea, die al verschillende kinderboeken schreef.