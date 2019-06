Bezoeker zet fout in Spaans museum recht: “Dat is Leopold II helemaal niet” LHE

06 juni 2019

17u46

Bron: The Guardian 1 Kunst & Literatuur Vergissen is menselijk, hebben ze nu ook ondervonden in het museum Làzaro Galdino in Madrid. Een portret dat volgens het bijschrift koning Leopold II moest voorstellen, blijkt eigenlijk helemaal niet de Belgische vorst te zijn, maar wel beeldhouwer Rodin. Tijdens een bezoek aan het Làzaro Galdino museum in Madrid herkende Luis Pastor wél de juiste persoon in het miniatuurportret.

Pastor, een Spaanse grafisch designer, was op bezoek bij zijn ouders in Madrid toen hij besloot een kijkje te nemen in het Làzaro Galdino museum. In een donkere zaal vol miniatuurschilderijen stond hij stil bij het portret van de Franse beeldhouwer Auguste Rodin, al beweerde de titel van het werk iets anders. Volgens het label was het portret van de Belgische koning Leopold II. “Ik dacht dat ik het bijschrift verkeerd gelezen had want ik wist meteen wie het was”, vertelde Pastor aan The Guardian.

De Spanjaard was tijdens zijn jaren als kunststudent namelijk geobsedeerd door Rodin. Toen hij het schilderij zag, twijfelde hij dan ook geen seconde: “Dat is niet Leopold.” Hij zocht online een paar foto’s van de Belgische koning en zag al snel een duidelijk verschil: Rodin had blauwe ogen, terwijl Leopold II donkere ogen had. De vorm van hun oren zou volgens hem ook verschillen.

Felicitaties

Via Twitter deelde Pastor zijn bevindingen met de wereld en met het Làzaro Galdino museum zelf. Werknemers van het museum lieten in een reactie weten dat ze dit gingen natrekken: “We gaan het bestuderen, maar het lijkt zeker mogelijk. De schilder van het miniatuurwerk is Belgisch en er is geen opschrift aanwezig dat de persoon op het portret identificeert. We laten het je weten!”

Dinsdag bevestigde het museum Pastors vermoedens en bedankte de bezoeker voor zijn kritische blik. Zelfs het Rodin-museum in Parijs feliciteerde de Spanjaard voor zijn opmerkzaamheid.