Bestsellerauteur Tom Wolfe (87) overleden Redactie

15 mei 2018

17u26

Bron: The New York Times Amerikaans auteur en journalist Tom Wolfe is op 87-jarige leeftijd overleden. Wolfe werd vooral bekend met bestsellers als The Right Stuff, The Electric Kool-Aid Acid Test en Bonfire of the Vanities.

Tom Wolfe is gisteren overleden in een ziekenhuis in Manhattan, waar hij was opgenomen met een infectie.

Wolfe was een van de grondleggers van 'New Journalism', een vorm van journalistiek die de klassieke journalistieke methodes combineert met de methodes die invloedrijke schrijvers uit de jaren 50 en 60 hanteerden.

Vijf decennia lang beschreef hij in zijn boeken de sfeer en cultuur in Amerika. Hij blonk uit in het bedenken van nieuwe termen, zoals 'radical chic' en 'the me decade'.

Zijn bekendste werk is Bonfire of the Vanities uit 1967, dat in het Nederlands vertaald werd als Het vreugdevuur der ijdelheden. Het boek werd in 1990 door Brian de Palma verfilmd.