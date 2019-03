Belgische verzamelaar koopt Rubens-schets voor 1,3 miljoen euro IB

01 april 2019

01u00

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur Een schets van de Vlaamse schilder Peter Paul Rubens, die al eeuwen verdwenen was maar pas werd teruggevonden in een erfenis, is voor 1,3 miljoen euro verkocht aan een Belgische verzamelaar. Dat zegt veilinghuis Mercier in het Franse Rijsel.

Op het kunstwerk is de heilige Margaretha te zien in een rood-wit gewaad. Ze draagt een martelaarspalm in haar hand en een draak ligt aan haar voeten. Het werk meet 33 bij 45,7 centimeter, blijkt uit de catalogus van het veilinghuis. De schets diende als model voor een monumentaal doek voor het plafond van de jezuïetenkerk in Antwerpen, de huidige Sint-Carolus Borromeuskerk.

lees verder onder de tweet:

Peter Paul #RUBENS #oldmasters #encheres #AuctionUpdate

"Sainte Marguerite"



Panneau de chêne, deux planches, non parqueté

33 x 45,7 cm



Esquisse peinte vers 1620 pour la décoration de l'église des jésuites d'Anvers



est. 200 000 €#Adjugé 1 300 000 €#Mercier #Lille pic.twitter.com/efQucmemxJ Auction Radar(@ AuctionRadar) link

In 1620 werden er 39 grote doeken, van 4 bij 3 meter, besteld bij Rubens. De kerk moest een van de grootste van Vlaanderen worden en "door haar pracht het speerpunt van de katholieke kerk in haar strijd met haar protestantse rivaal", klinkt het in de catalogus.

Plafond verwoest door brand

"De monumentale doeken werden gemaakt door het volledige atelier, met de hulp van Rubens' leerlingen, maar de schetsen zelf werden volledig zelf door de meester geschilderd, die weigerde om ze te verkopen", zegt veilingmeester Patrick Deguines. "Het plafond werd spijtig genoeg verwoest door een brand in 1718. Drieëndertig schetsen waren bekend, meestal bewaard in musea, maar zes waren verdwenen, waaronder deze heilige Margaretha. "Ze werd recent ontdekt bij een erfenis", zegt Deguines.

Het kunstwerk is dus "zeldzaam en kostbaar". "Sinds een twintigtal jaar werd er geen gelijkwaardig werk op de markt gebracht in Frankrijk", zegt Deguines.