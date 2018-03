Belgische kunstenaar Alexandre Obolensky is overleden SD

13 maart 2018

22u16

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur De Belgische schilder en decorontwerper Alexandre Obolensky is overleden. Dat melden zijn familie en zijn vriend en collega François Schuiten dinsdag. Obolensky is onder meer bekend van de scenografie van Train World, in Schaarbeek, die hij samen met Schuiten ontwierp.

Obolensky werd in 1952 in Brussel geboren. In 1978 ging hij aan de slag in de ateliers van De Munt, waar hij leerde decors te schilderen. Vanaf 1982 werkte hij voor verschillende theaters, balletgezelschappen en opera's, zowel in België als het buitenland.

Hij maakte verschillende monumentale werken met zijn vriend Schuiten, zoals 'La Tour Infinie', een werk van 13 op 7 meter dat in Louvain-la-Neuve te zien is.

Ook voor de scenografie van het treinmuseum Train World, dat in september 2015 de deuren opende, werkte Obolensky samen met Schuiten. Sinds een paar dagen is Obolensky's 'Hommage à Spilliaert' (Eerbetoon aan Léon Spilliaert) tentoongesteld in de lokettenzaal van het station van Schaarbeek.