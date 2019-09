Belgische balletdanser sleept Alexandra Radiusprijs in de wacht Tom Tates

11 september 2019

00u01

Bron: AD 1 Kunst & Literatuur De Belgische danser Edo Wijnen, tweede solist bij Het Nationale Ballet in Nederland, is uitgeroepen tot winnaar van de Alexandra Radiusprijs 2019. Wijnen ontving de prijs - 2500 euro en een kunstwerk - vanavond in Amsterdam uit handen van de naamgeefster: de inmiddels 77-jarige Nederlandse oud-ballerina Alexandra Radius.

De jury die de prestigieuze prijs toekende, noemt de in Deurne geboren Edo Wijnen “krachtig maar ook kwetsbaar, virtuoos maar zonder enige ‘opschmuck’, jongensachtig maar o zo trefzeker (…) weet hij het hele toneel te vullen met zijn charismatische persoonlijkheid en continue, volle overgave”. De prijs werd dit jaar voor de 31ste keer uitgereikt.

Edo Wijnen zelf reageerde opgetogen: “Ik heb al veel collega’s hier mogen zien staan, ongelofelijk getalenteerde dansers, veel van mijn idolen en dat ik nu dit rijtje mag aanvullen is een ontzettend grote eer, ik heb er eigenlijk geen woorden voor.”

De danser is volgens de vakjury al jaren een van de gezichtsbepalende dansers van Het Nationale Ballet. Uit het juryrapport: “Al snel na zijn entree bij het gezelschap, in 2010, trok hij de aandacht met zijn sterke techniek, zijn overduidelijke dansplezier, zijn frisse, ontwapenende uitstraling en de manier waarop hij je écht meevoert in elke rol die hij vertolkt: je kunt eenvoudigweg niet niet naar hem kijken. In het afgelopen seizoen werd dat, behalve in Citizen Nowhere, in nog veel meer balletten duidelijk. Zo onderscheidde Wijnen zich in onder meer Hans van Manens Kleines Requiem, Alexei Ratmansky’s Serenade after Plato’s Symposium, Juanjo Arqués’ Ignite en als Alexander, de vriend van de prins, in Rudi van Dantzigs Zwanenmeer’.

Een aparte vermelding, aldus de jury, verdient nog zijn optreden in William Forsythes Pas/Parts: net als danseres Sasha Mukhamedov gaf Wijnen daarin “op superieure wijze gestalte aan Forsythes complexe, razendsnelle, gedeconstrueerde en vervormde interpretatie van de klassieke ballettechniek.”

De jury van de Alexandra Radius Prijs bestond dit jaar uit: Alexandra Radius (voormalig eerste soliste van Het Nationale Ballet en echtgenote van Han Ebbelaar), Caroline Sayo Iura (voormalig eerste soliste van het Nationale Ballet en balletmeester van de Junior Company), Astrid van Leeuwen (dansjournalist), Frederik Redelé (lid van de balletcommissie) en Hans Scherpenisse (vriend van Het Nationale Ballet).