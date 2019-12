Bekend Vlaanderen reageert op overlijden Panamarenko: “Rust zacht, Da Vinci van Antwerpen” KVE

15 december 2019

16u59

Bron: Twitter 2 Kunst & Literatuur De Antwerpse beeldhouwer Henri Van Herwegen, beter bekend als Panamarenko, is gisteravond op 79-jarige leeftijd overleden. Zijn dood beroert bekend Vlaanderen.

Op Twitter hebben al heel wat politici en artiesten gereageerd op het overlijden van een van de belangrijkste Belgische kunstenaars van de twintigste eeuw.

Jan Jambon (N-VA) heeft het over een “hoogvlieger die we niet snel zullen vergeten”. Hilde Crevits (CD&V) van haar kant eert Panamarenko als de “Da Vinci van Antwerpen”. Voor Sven Gatz (Open VLD) was de kunstenaar een “poëet van al wat (niet) vliegen, varen, rijden kon”. Wouter Beke (CD&V) wenst Panamarenko “een goede vlucht”.

Eén van Vlaanderens grootste kunstenaars is niet meer, de Da Vinci van Antwerpen, de man die van wetenschap & technologie unieke kunst maakte! Rust zacht.

R.I.P. Panamarenko, krachtpatser der verbeelding, poëet van al wat (niet) vliegen, varen, rijden kon.

Zijn creaties evenzeer kunst als wetenschap, zijn oeuvre even speels als indrukwekkend. Goede vlucht, Panamarenko.

Rust zacht #Panamarenko. Jouw verbeelding blijft ons doen dromen.

RIP #Panamarenko een (h)eerlijk kunstenaar

Panamarenko vliegt de eeuwigheid tegemoet. Vlaanderen verliest één van zijn grootste kunstenaars. Sterkte aan zijn familie en vrienden

Een schitterende dag in de Vlaamse Ardennen wordt overschaduwd door het triestige nieuws van het overlijden van onze buur #Panamarenko. Waarschijnlijk de meest fantasierijke geest die de Vlaamse kunstenaarswereld ooit kende.



Mijn medeleven voor Eveline, zijn familie en vrienden.

Ook artiesten zoals Ozark Henry en Henk Rijckaert eren de kunstenaar. “Eén van mijn grootste idolen is niet meer”, zegt Rijckaert.

Eén van mijn grootste idolen is niet meer. Zijn mechanische wonderen zullen eeuwig blijven vliegen in mijn hoofd en in mijn hart. #panamarenko

Kijk, daarboven. Hij vliegt.#panamarenko

Alles van waarde is weerloos. #RIP #Panamarenko

Voor de academische wereld is het overlijden van Panamarenko eveneens een groot verlies.

Een fantastische fantast, bedenker van het ondenkbare is niet meer. De lucht oogt grauw. Kauwen komen en gaan. Eksters krassen. Panamarenko zweeft voorbij. Geluidloos.#Panamarenko

Ons land verliest een groot kunstenaar, onze universiteit verliest één van haar gewaardeerde eredoctoren. Ons diepste medeleven aan de familie, vrienden en vele bewonderaars van #Panamarenko.