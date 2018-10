Beheerder verkocht in het geniep zeker 200 waardevolle originele Blake & Mortimer-tekeningen IB

Bron: Het Nieuwsblad 0 Kunst & Literatuur Een twintigtal originele pagina’s van de stripreeks ‘De Avonturen van Blake & Mortimer’ die miljoenen waard zijn, zijn in Parijs in beslag genomen. De pagina’s werden door de inmiddels overleden stripauteur Edgar P. Jacobs in bewaring gegeven aan Philippe B., de man die er nu van verdacht wordt zeker 200 waardevolle tekeningen te hebben doorverkocht. Dat meldt Het Nieuwsblad.

De avonturen van professor Philippe Mortimer en kapitein Francis Blake zijn cultureel erfgoed en daarom zocht de geestelijke vader van de strip, Edgar P. Jacobs, voor zijn dood een manier om zijn levenswerk veilig te stellen voor het nageslacht.

In 1983 richtte hij het Fonds Jacobs op en gaf hij zijn tekeningen in bewaring in de kluizen van een ING-kantoor in Brussel. Philippe B. werd aangesteld als voorzitter van het fonds en aldus opgezadeld met de taak om de tekeningen te bewaken.

Nu lijkt deze Philippe B. precies het omgekeerde gedaan te hebben. De laatste jaren zou de man verschillende exemplaren van de waardevolle tekeningen voor grof geld verkocht hebben. Zo zou een zwart-wit-bladzijde voor zeker 205.000 euro van eigenaar gewisseld zijn en bracht de originele cover van ‘Het Gele Teken’, een van de bekendste albums, tot drie miljoen euro op. Dat meldt de krant op basis van getuigen.

Een mede-beheerder van het Fonds Jacobs die argwaan kreeg, sloeg uiteindelijk alarm, waarop het gerecht zich in de zaak verdiepte. Al snel bleek dat meer dan 200 tekeningen uit de origineel in bewaring gegeven collectie ontbraken.

Speurders kwamen na een jaar onderzoekswerk bij twee kunsthandelaars in Parijs terecht, waar ze twintig originele Blake & Mortimer-pagina’s, ter waarde van zo’n drie miljoen euro, in beslag namen. Vele andere ontbrekende tekeningen waren op dat moment al gekocht door privéverzamelaars, waardoor de kans groot is dat het publiek ze nooit meer zal zien.

Philippe B. is voorlopig nog niet aangehouden, aangezien er geen lijst bestaat van wie toegang had tot de kluis, maar de man werd wel in verdenking gesteld voor misbruik van vertrouwen en witwaspraktijken. De Parijse handelaars mogen een grondig onderzoek van hun boekhouding verwachten.