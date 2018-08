Begraafplaats Britse dichter William Blake gevonden door bewonderaars wordt onthuld Raluca Peca

Enkele bewonderaars van de Britse dichter en schilder William Blake (1757 - 1827) hebben in Londen de exacte locatie ontdekt waar hij begraven is. Vandaag, de 191ste verjaardag van zijn dood, onthulden ze die locatie met een grafsteen.

Carol en Luis Garrido, twee liefhebber van Blakes gedichten, waren op het kerkhof van Bunhill Fields, in het centrum van Londen, op zoek naar de begraafplaats van Blake. Die vonden ze echter niet, enkel een aanduiding dat de lichamen van Blake en zijn vrouw Catherine Sophia "in de buurt" waren begraven. Het koppel vertelde aan de Britse krant The Guardian dat ze de exacte locatie wouden weten en dus besloten ze om een zoekactie op touw te zetten.

Dat blijk moeilijker te zijn dan verwacht, want Blake was relatief onbekend op het moment van zijn dood in 1827 en de begrafenisgegevens waren niet altijd duidelijk. Zijn graf was bovendien lang vergeten en miste een grafsteen. Na twee jaar archieven en stadsplannen te onderzoeken, vond het koppel eindelijk de rustplaats van de dichter.

Na de vondst van het graf verzamelde de Blake Society, een organisatie die het werk en leven van William Blake in ere wilt houden, 30.000 pond (35.000 euro), dat gebruikt werd om een grafsteen te voorzien voor het graf van de Brit. Die steen werd vandaag onthuld.

Mystieke kijk op de wereld

Luis Garrido verklaarde nog aan The Guardian dat hij opgroeide in Portugal, en besliste om Engels te studeren enkel en alleen om de gedichten van Blake te kunnen lezen. Blake was een schrijver, dichter, tekenaar, schilder en graveur. Blake mocht dan gestorven zijn als een relatief onbekende schrijver, na zijn dood genoot hij veel succes. Zijn werk werd beïnvloed door zijn mystieke kijk op wereld, en was vaak doordrongen met symboliek en duister van aard. Zijn meest bekende gedichten zijn o.a. The Tyger en And did those feet in ancient time.

Op zijn grafsteen staat een stuk uit een van zijn boeken, Jerusalem The Emanation of the Giant Albion: “I give you the end of a golden string/ Only wind it into a ball/ It will lead you in at Heavens gate/ Built in Jerusalems wall.” (vertaling: Ik zal je de uiteinde van een gouden touwtje geven / wind het enkel in een bal / het zal je leiden tot de poort van de Hemel / gebouwd in de muur van Jerusalem)