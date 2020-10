Basketbalster Ann Wauters brengt prentenboek uit over Sinterklaas GV

06 oktober 2020

17u51 1 kunst & literatuur Ann Wauters (39) ruilt haar rode basketbaltenue voor de rode mantel van Sinterklaas. Niet letterlijk natuurlijk, wel brengt de basketbalspeelster een gloednieuw prentenboek ‘Sinterklaas zoekt een Paard’ op de markt. Wauters wil jong en oud met dit boek bereiken: “Voorlezen bij mijn eigen kinderen is iets wat ik bijzonder graag en vaak doe.”

Wauters houdt enorm goede herinneringen over aan Sinterklaas en dat wil ze dan ook delen met de wereld. Ze schreef daarom een ‘spannend avontuur over de goedheiligman die samen met zijn reispieten op zoek moet naar een nieuw paard om de cadeautjes rond te brengen’. Het oude paard blijft namelijk steeds verdikken en is niet in staat om de daken te beklimmen.

Wauters werkte voor het kinderboek samen met Amerikaans illustratrice Ellen Surrey, die onder meer voor The New York Times, Google en The Wall Street Journal illustreert. Wauters, al vijf keer benoemd als beste basketbalspeelster van Europa, ziet haar project even groot als haar basketbalcarrière: er zullen in eerste druk 75.000 oplagen van het prentenboek verschijnen.

Naast basketballen en schrijven zet Wauters zich trouwens ook in om meer kansen te creëren voor vrouwen in de sport. Ze heeft drie kinderen met haar vrouw Lotte, waarmee ze dolgraag sinterklaas viert.

‘Sinterklaas zoekt een Paard’ is vanaf 19 oktober beschikbaar.