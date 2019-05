Bart Moeyaert krijgt "Nobelprijs voor Jeugdliteratuur" uitgereikt en wint bijna 480.000 euro tvc

27 mei 2019

20u00

Bron: Belga 1 Kunst & Literatuur Bart Moeyaert mag zich nu ook officieel de winnaar van de Astrid Lindgren Memorial Award 2019 noemen. Onze landgenoot kreeg de "Nobelprijs voor Jeugdliteratuur" deze avond op een feestelijke ceremonie in het Concerthuis van het Zweedse Stockholm uit handen van kroonprinses Victoria. "Kinderen begrijpen zo veel meer dan volwassenen denken", aldus de 54-jarige Moeyaert in zijn dankwoord. De schrijver wint bijna 480.000 euro.

Begin april raakte bekend dat Moeyaert dit jaar de laureaat is van de Astrid Lindgren Memorial Award, wereldwijd de belangrijkste prijs voor jeugdliteratuur. Moeyaerts verfrissende werk bewijst dat kinder- en jeugdboeken een vanzelfsprekende plek verdienen in de wereldliteratuur, aldus de jury in haar motivatie toen. Zijn "muzikale taal zit vol onderdrukte emotie en onuitgesproken wensen", luidde het.

De prijs werd opgericht in 2002 ter ere van Astrid Lindgren, de Zweedse schrijfster van "Pippi Langkous" en "Michiel van de Hazelhoeve". Zij overleed dat jaar.

Antwerpenaar Moeyaert debuteerde op amper 19-jarige leeftijd. Veel van zijn bijna 50 boeken hebben onderscheidingen gekregen. Zijn werk is intussen vertaald in meer dan twintig talen.