Bart Moeyaert in Antwerpen geëerd voor winnen ‘Nobelprijs voor Jeugdliteratuur’ IB

03 juni 2019

23u40

In de Permekebibliotheek in Antwerpen is auteur Bart Moeyaert vanavond letterlijk en figuurlijk in de bloemetjes gezet voor zijn recente winst van de Astrid Lindgren Memorial Award (ALMA). Vrienden en collega's brachten hulde aan Moeyaert en zijn oeuvre, dat hem die 'Nobelprijs voor Jeugdliteratuur' ter waarde van meer dan 470.000 euro opleverde.

De ALMA werd opgericht in 2002 en Moeyaert is na auteur en illustrator Kitty Crowther (2010) al de tweede Belg op de erelijst. "Behalve hoogstaande kwaliteit is internationale uitstraling een van de factoren voor de jury", zegt Eva Devos van de Vlaamse afdeling van de International Board on Books for Young People (IBBY), die Moeyaert als kandidaat voordroeg. "Bart's vertaalde oeuvre is dan ook indrukwekkend, zowel qua aantal titels als talen."

“The Velvet Underground van de jeugdliteratuur”

Collega-auteur Michael De Cock roemde Moeyaert onder meer voor de keuze om van zijn hoofdpersonages geen helden te maken. "Het zijn buitenbeentjes die je, eens je ze leert kennen, nooit nog vergeet", zei hij. "Moeyaert lezen geeft ook zin om meer te lezen en om zelf te gaan schrijven. Hij is op die manier zowat The Velvet Underground van de jeugdliteratuur. En ja, hij past zich natuurlijk aan zijn doelpubliek aan, maar toch staat elke zin als een huis. Hij buigt de taal qua woordenschat en grammatica zachtjes, niet naar de jonge lezer maar richting horizon, de vrijplaats waar lezer en schrijver elkaar ontmoeten.”