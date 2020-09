Banksy verliest patentzaak over 'bloemengooier' HLA

17 september 2020

19u56

De mysterieuze Britse graffitikunstenaar Banksy heeft zijn patent op zijn gekende graffitithema 'de bloemengooier' verloren. Omdat hij anoniem is, kan hij niet formeel geïdentificeerd worden als de auteur van de afbeelding, zo oordeelde het Europese patentbureau European Union Intellectual Property Office (EUIPO) donderdag.

Het werk dook in 2005 voor het eerst op op een muur in de Israëlische stad Jeruzalem. Het toont het beeld van een man met pet en deels bedekt gezicht die een boeket bloemen wegslingert. Het beeld refereert, in het land van het lang aanslepende Israëlisch-Palestijnse conflict, aan een stenengooier. In 2014 deponeerde hij een patent op het beeld.

Maar in 2018 vocht een Britse producent van wenskaarten, Full Colour Black, dat patent aan. Het bedrijf wilde de afbeelding voor de eigen producten gebruiken en argumenteerde dat hij verkeerdelijk een patent deponeerde, want hij had niet de intentie om er producten van of diensten rond te verkopen.



De Europese patentautoriteit oordeelt nu dat toen Banksy het patent neerlegde, hij duidelijk niet de bedoeling had te commercialiseren. Het probleem met het patent is duidelijk, klinkt het, de intellectuele rechten beschermen vereist dat hij z'n anonimiteit verliest, wat hem zou schaden. Bijgevolg kan hij niet geïdentificeerd worden als de onbetwiste eigenaar van zo'n werken, klinkt het.

Banksy heeft twee maanden om beroep aan te tekenen.