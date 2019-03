Banksy-snipperwerk lokt 60.000 bezoekers AW

04 maart 2019

19u14

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur Bijna 60.000 mensen bezochten het Museum Frieder Burda in het Duitse Baden-Baden om er het werk 'Girl with Balloon' alias 'Love is in the Bin' van Banksy te bekijken. Het hoge aantal gegadigden komt onverwachts want het werk is niets meer dan een verzameling snippers. De snippers zijn wel zowat anderhalf miljoen euro waard.

De helft van de bezoekers zei Banksy te hebben gecombineerd met een tentoonstelling in het museum van de vroeg-twintigste eeuwse kunstenaarsgroep Die Brücke, de andere helft kwam enkel voor Banksy.



'Girl with Balloon' vernielde zichzelf vorig jaar tot grote verbazing van (bijna) alle aanwezigen op een veiling bij Sotheby's. Dat gebeurde nadat het kunstwerk geveild werd aan een Duitse verzamelaarster voor maar liefst 1,2 miljoen euro. De helft van het werk zit nog ongesnipperd in het kader. Sinds de versnippering heet het werk "Liefde is in de Vuilbak".

