Banksy na 5 jaar terug in New York met twee nieuwe werken jv

16 maart 2018

14u09

Bron: New York Times 0 Kunst & Literatuur De Britse anonieme straatkunstenaar Banksy heeft na vijf jaar weer voet gezet in Manhattan. Zijn voetafdruk in The Big Apple: twee nieuwe opvallende werken van zijn hand.

Het eerste is een typische Banksy: een rat geschilderd in een klok op een voormalig bankgebouw op de hoek van 14th Street en 6th Avenue in New York. De rat zit vast in de klok die een tredmolen voorstelt. Een duidelijke verwijzing naar de hedendaagse ratrace waar we met z'n allen dagelijks in meedraaien.

In de tweede muurschildering protesteert Banksy tegen de opsluiting van de Turkse artieste Zehra Dogan. Zij werd vorig jaar veroordeeld tot een celstraf van bijna drie jaar voor haar schilderij over Nusaybin, een door de overheid verwoest Turks dorp in de Koerdische regio. Banksy roept op tot haar vrijlating met een fresco van meer dan 21 meter lang aan de Bowery in Manhattan. Graffitikunstenaar Borf werkte er mee aan. Staafjes tellen de dagen van Dogans gevangenschap en stellen tegelijkertijd tralies voor. Het gezicht van Dogan komt vanachter die tralies piepen. "Ik heb echt met haar te doen", zei Banksy aan The New York Times. "Ik heb al dingen geschilderd die veel meer in aanmerking kwamen voor een gevangenisstraf."

Sentenced to nearly three years in jail for painting a single picture. #FREEzehradogan Een foto die is geplaatst door null (@banksy) op 16 mrt 2018 om 01:54 CET