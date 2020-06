Auteur ‘Game of Thrones’ haalt zelfopgelegde deadline niet: “Er is vooruitgang, maar nog een lange weg te gaan” SDE

24 juni 2020

18u02 0 Kunst & Literatuur Fans van ‘Game of Thrones’ zitten met de handen in het haar. Schrijver George R.R. Martin (71) lijkt maar geen vooruitgang te maken met ‘The Winds of Winter', het volgende boek in de populaire reeks. Klopt niet, laat de auteur nu weten, al gaat het ook niet zo goed als hij gehoopt had.

Eerder zei George R. R. Martin nog dat hij iedereen toestemming zou geven om hem op te sluiten in “een klein hutje op White Island, dat uitkijkt op een meer van zwavelzuur, tot ik klaar ben”, als hij ‘The Winds of Winter' niet klaar zou hebben tegen juli. Nu het bijna zover is, lijkt een opsluiting niet veraf.

Op z'n blog schrijft de auteur dat hij het boek volgend jaar hoopt af te hebben. “Ik werk elke dag urenlang aan ‘The Winds of Winter’”, bezweert hij z'n fans. “En ik maak vooruitgang. Ik heb gisteren nog een nieuw hoofdstuk afgewerkt, een ander drie dagen geleden, en nog een ander vorige week.” Maar te positief moeten we daar niet over zijn. “Dit betekent niet dat het boek morgen klaar zal zijn en volgende week gepubliceerd zal worden. Het gaat een dik boek worden en ik heb nog een lange weg te gaan."

“Ik had natuurlijk gehoopt dat het sneller zou gaan”, voegt hij eraan toe. “In 1999, toen ik ‘A Storm of Swords’ schreef, deed ik gemiddeld 150 pagina’s per maand. Maar ik vrees dat ik dat tempo nooit meer zal halen."

