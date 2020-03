Asterix-tekenaar Albert Uderzo (92) overleden avh

24 maart 2020

10u14

Bron: Belga, ANP, AD.nl 0 Kunst & Literatuur Striptekenaar Albert(o) Uderzo is op 92-jarige leeftijd overleden, zo is vandaag bij zijn familie vernomen. Hij was samen met schrijver René Goscinny, die in 1977 overleed, de geestelijke vader van de beroemde stripreeks ‘Asterix’.

“Alberto Uderzo is thuis in Neuilly gestorven in zijn slaap door een hartaanval die niets te maken had met het coronavirus. Hij was al enkele weken erg moe”, zegt zijn zoon Bernard de Choisy.

Asterix ontstond na kwartiertje nadenken

Asterix zag het levenslicht in augustus 1959 in een appartement in Bobigny, een banlieue van Parijs. Dat was het huis van tekenaar Albert Uderzo. Hij moest er samen met schrijver René Goscinny voor zorgen dat een nieuw op te richten tijdschrift, ‘Pilote’, een goed stripverhaal kreeg. In het appartement werd die dag (veel) pastis gedronken, er werd (veel) gerookt, er werd (veel) gepraat en al snel was het raak. Het moest gaan over de Galliërs, de West-Europeanen vóór de inval van de Romeinen, bedachten ze.

Er werd een besnorde hoofdpersoon bedacht en er werd een ‘ommuurd’ dorpje met huisjes met rieten daken bedacht. “In een kwartier hadden we het helemaal uitgewerkt’’, vertelde Uderzo eens. Op 29 oktober 1959 verscheen het eerste stripverhaal, Asterix de Galliër, in ‘Pilote’. In 1961 verscheen het eerste Asterix-stripboek: er werden 6.000 exemplaren van verkocht.

