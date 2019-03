Anuna De Wever en Kyra Gantois stellen boek voor in De Roma IB

19 maart 2019

00u43

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur In het Antwerpse Borgerhout hebben klimaatactivistes Anuna De Wever en Kyra Gantois gisterenavond hun boekje 'Wij zijn het klimaat' voorgesteld, zowel aan het grote publiek als aan enkele prominente politici die er meteen over in debat mochten gaan.

Dat leidde tot opvallende eensgezindheid van (extreem-)links tot rechts over de nood aan een grondige energierenovatie van onze gebouwen, 10.000 hectare extra groene ruimte, een snellere vergroening van het wagenpark en beter openbaar vervoer.

Alle partijen, op het afwezige Vlaams Belang na, bleken het eens te zijn over klimaatneutraliteit tegen 2050 in ons land, en ook over de weg ernaartoe bleek aan de oppervlakte veel eensgezindheid. N-VA stond bij monde van Vlaams Parlementslid Andries Gryffroy wel opnieuw alleen in zijn pleidooi voor het langer openhouden van de kerncentrales.

Maar het pure energiedebat lijkt wat uitgeput, want vooral thema's als ruimtegebruik, wonen, mobiliteit en economie kwamen maandag prominent aan bod. “We zijn al veel over energie bezig geweest, maar ook in meer groene ruimte en dus bomen ligt een groot deel van de oplossing”, zegt Groen-voorzitter Meyrem Almaci. “Vlaanderen is nu een netto ontbosser, dat is schandalig. Bovendien kan je meer groen ook linken aan ons ruimtegebruik en dus verdichting.”

Volgens kersvers Vlaams klimaatminister Koen Van den Heuvel (CD&V) is er alvast een politieke consensus over verdichting en een betonstop. Dat de concrete wetgevende uitwerking daarvoor pas voor de volgende Vlaamse regering zal zijn, noemt hij wel frustrerend en "het ontbreken van de kers op de taart" van het gevoerde beleid. Daarop kreeg Van den Heuvel van Jos D'Haese (PVDA) de laconieke vraag voorgeschoteld "wat die taart dan wel is, want er is niets gebeurd".

Op N-VA na toonden alle partijen zich ook principieel voorstander van een voorstel van Open Vld'er Willem-Frederik Schiltz om producten te belasten van niet-Europese bedrijven die de Europese normen op het vlak van bijvoorbeeld uitstoot niet halen.

“Veel goede voornemens”

De Wever en Gantois wilden na het debat "bewust positief blijven" in hun reactie op het politieke schouwspel. "Ik heb veel goede voornemens gehoord, maar die lijken soms wel in contradictie met wat tot nu toe gerealiseerd is", zei De Wever wel. "Een klimaatwet zou een bevestiging zijn van de beloftes die politici maken. Want beloftes kunnen ze breken, maar ik ben benieuwd of ze dat ook met een wet zouden doen."

Eerder op de avond had Vlaams bouwmeester Leo Van Broeck opgeroepen om het debat niet te beperken tot klimaat en CO 2 -uitstoot. "We zijn met te veel, we produceren te veel en nemen te veel ruimte in", zei hij. "Je kan een huis niet half blussen, want dan brandt het alsnog af. We moeten het dus niet alleen hebben over de uitstoot van CO 2 en nog andere, nog veel ergere stoffen, maar ook over ons grondgebruik en verdienmodel.”