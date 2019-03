Anuna De Wever en Kyra Gantois ontvangen Arkprijs van het Vrije Woord IB

20 maart 2019

02u30

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur De Arkprijs van het Vrije Woord gaat dit jaar naar de jonge klimaatactivistes Anuna De Wever en Kyra Gantois. Dat besliste het Arkcomité gisteren op de jaarlijkse vergadering. Het Arkcomité looft De Wever en Gantois voor hun inspanningen om de klimaatverandering hoog op de politieke agenda te plaatsen "zonder te willen polariseren en met de nodige nuance en waardigheid".

De Arkprijs is een symbolische prijs, die personen voor het voetlicht wil brengen die zich actief inzetten voor de vrijheid van denken. Ze wordt uitgereikt op woensdag 29 mei in Antwerpen. Het Arkcomité ziet in de inzet van De Wever en Gantois, en met hen van de bredere beweging Youth for Climate, "een eigentijdse vertaling van het Vrije Woord dat uitgedragen wordt door een jonge generatie".

"Anuna De Wever en Kyra Gantois zijn erin geslaagd een beweging op gang te trekken die niet enkel in ons land tienduizenden jongeren weet te enthousiasmeren en hen actief in het maatschappelijke debat te betrekken", klinkt het in een persbericht. "Ze hebben ertoe bijgedragen dat jongeren in de hele wereld hun stem laten horen om dringende klimaatmaatregelen aan te kaarten.”

Nuance en waardigheid

“De Wever en Gantois hebben de steun weten te vergaren van meer dan honderd klimaatwetenschappers. Samen werken ze voorstellen uit om het falende klimaatbeleid uit het slop te trekken. Ze doen dat bovendien zonder te willen polariseren en met de nodige nuance en waardigheid omdat zij inzien dat klimaatbeleid een breed draagvlak nodig heeft om resultaten op te leveren."

In 2018 was de Arkprijs voor het Vrije woord voor PEN Vlaanderen, de Vlaamse afdeling van PEN International, die zich inzet voor vrije meningsuiting en vervolgde schrijvers. In het recente verleden ging de prijs ook naar onder anderen Wim Distelmans, Christine Van Broeckhoven, Marleen Temmerman, David van Reybrouck, Luc Huyse, Philippe Van Parijs, Paul De Grauwe, Jeroen Olyslaegers en nieuwssite Apache.be.