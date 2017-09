Antwerpse 'Mooiste vrouw van Instagram' doet naaktshoot met Afrikaanse stam ESA

12u22

Bron: The Daily Mail 0 Kunst & Literatuur Model Marisa Papen (25) poseert graag naakt, het liefst nog op speciale locaties. Deze keer leefde ze 6 dagen bij een Ethiopische stam, wat prachtige foto's opleverde. In april moest het model een nachtje in een Egyptische cel doorbrengen, omdat ze stiekem naakt in een piramide poseerde. De Nederlandse mannensite Manners.nl verkoos de Antwerpse vorig jaar nog tot 'de mooiste vrouw van Instagram'.

Het Antwerpse naaktmodel en de Australische fotograaf Jesse Walier verbleven een kleine week bij de geïsoleerde Surmastam, in de Omovallei in Ethiopië. "Deze stam ziet misschien 2 keer per jaar toeristen die een paar foto's nemen, een wandeling in de omgeving maken en dan weer vertrekken. Het ging net zozeer een speciale ontmoeting voor ons zijn als voor hen", zegt de Antwerpse.

Papen stond niet enkel model, maar nam ook zelf foto's. "De eerste dag haalde ik mijn fototoestel niet boven omdat ik niet wou dat ze me als een toerist zagen. Dat was wel heel moeilijk, elke handeling die ze uitvoerden vertoonde een ongelooflijke reflectie van schoonheid."

Deze fotoshoot eindigde beter dan de shoot in het Egyptische tempelcomplex Karnak in april. Papen en Walier werden betrapt terwijl ze naaktfoto's maakten zonder toestemming. Het duo werd toen in een Egyptische cel gegooid. Gelukkig kon de fotograaf de foto's verwijderen voordat zijn camera doorzocht werd, waardoor ze maar een nachtje in de cel doorbrachten.