Ann Van Elsen schrijft boek over leven na scheiding

31 oktober 2019

00u00 0 Kunst & Literatuur Ann Van Elsen (39) kruipt opnieuw in haar pen. De Joe-presentatrice brengt met 'Blend' binnenkort een boek uit over hoe het leven écht is na een scheiding. Met uitdagingen en tips voor gescheiden ouders en nieuw samengestelde gezinnen. Ook haar eigen verhaal zal erin te lezen zijn.

Ann ging twee keer door een scheiding. Eén keer als kind en één keer als vrouw. Na een helse tijd vond ze opnieuw de liefde bij haar huidige man Filip (55). De twee kregen in 2016 samen een dochtertje: Jackie-Lou. In het boek vult Ann haar verhaal aan met getuigenissen van mensen die iets gelijkaardigs meemaakten, en met tips van lifecoach Florence Delacave. "Mijn manuscript is klaar om naar de drukker te gaan", aldus de presentatrice. "Er is geen weg terug, maar ik ben er trots op."

Het boek verschijnt op 4 maart - toevallig ook de verjaardag van haar dochter June (9). Eerder schreef de voormalige Miss België al een boek over vrouwenrechten.