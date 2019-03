Anke De Ridder schrijft kinderboek CD

08 maart 2019

16u18 0 Kunst & Literatuur Anke De Ridder waagt zich op glad ijs. De actrice is bezig aan een voorleesboek met verhalen voor kinderen. Die gaan over het thema echtscheiding.

“Met dit boek vol illustraties wil ik kinderen van gescheiden ouders een hart onder de riem steken zodat ze alles goed kunnen plaatsen. En dat samen met mama en of papa. Zelf zijn mijn ex-man en ik ook uit elkaar gegaan toen onze dochter Billi-Elle nog geen jaar oud was, maar het is geen autobiografisch boek.” De bedoeling is dat het boek in het najaar uitkomt en richt zich tot kinderen van 8 à 9 jaar oud.