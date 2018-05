Amerikaanse schrijver Philip Roth (85) overleden IB

23 mei 2018

05u36

De Amerikaanse schrijver Philip Roth (85) is overleden. Dat meldt de New Yorker op basis van vrienden die dicht bij de schrijver stonden. Roth werd 85 jaar.

Philip Roth, chroniqueur van de Amerikaanse politiek, de joodse middenklasse in de Verenigde Staten, en mannelijke seksuele lust, overleed dinsdag op 85-jarige leeftijd in het bijzijn van zijn vrienden. Dat meldt zijn biograaf Blake Bailey op Twitter.

Op zijn 24ste publiceerde Roth zijn eerste verhalen in het gerenommeerde tijdschrift New Yorker. Twee jaar later, in 1959, kwam zijn eerste boek uit: Goodbye, Columbus, een met vaart en humor geschreven bundel verhalen over het leven van de joodse middenklasse in de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog. Critici prezen het boek, maar sommige mensen binnen de Amerikaanse joodse gemeenschap hadden er bezwaar tegen dat Roth zich had geconcentreerd op de minder vleiende kanten van het jodendom, zoals het materialisme.

Controverse

Roth ging controverses niet uit de weg, zoals bleek bij de publicatie van Portnoy's Complaint (Portnoy's klacht), de openhartige bekentenis van een door zijn bazige moeder seksueel gefrustreerde man. Mede om deze roman is Roth wel de geschiedschrijver van de moderne erotiek genoemd.

In 1962 verscheen Roths eerste roman: 'Letting Go', vijf jaar later gevolgd door 'When She Was Good'. Het waren psychologische romans waarin hij ethische en maatschappelijke problemen van de jaren vijftig aan de orde stelde. Beide blijven qua bekendheid ver achter bij Portnoy's Complaint, de satirische roman die in 1969 verscheen.

Kandidaat voor de Nobelprijs voor de Literatuur

Roth, die veelal schreef over de Joodse identiteit en de politieke cultuur in de Verenigde Staten, laat een oeuvre na dat bestaat uit tientallen romans. Acht van zijn verhalen zijn verfilmd.

Jarenlang gold hij als kandidaat voor de Nobelprijs voor Literatuur, maar nooit wist hij die te winnen. In 1998 won hij wel de prestigieuze Pulitzerprijs voor zijn boek 'American Pastoral', dat samen met 'I Married a Communist' en The Human Stain', de zogenaamde 'American Trilogy' vormt. Samen geven de boeken een overzicht van naoorlogs Amerika: het eerste boek handelt over de Vietnamoorlog en de protestgeneratie, het tweede over het tijdperk-McCarthy en het derde speelt tegen de achtergrond van het Lewinsky-schandaal. Alle drie de boeken worden 'verteld' door Roths literair alter ego, Nathan Zuckerman.

In 2004 verscheen 'The Plot Against America', een ander hoogtepunt in Roths oeuvre. Het boek vertelt een alternatieve geschiedenis van Amerika, wanneer de bekende antisemitische vliegpionier Charles Lindbergh in de jaren dertig de verkiezingen wint en niet Franklin D. Roosevelt en welke gevolgen dat heeft voor een joodse familie in Amerika.

In 2012 kondigde Philip Roth aan dat hij zou stoppen met schrijven. Zijn laatste roman was 'Nemesis' uit 2010. De schrijver had zich al jaren uit het openbare leven teruggetrokken. Zijn tachtigste verjaardag in 2013 werd nog wel publiekelijk gevierd.

