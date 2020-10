Amerikaanse dichteres Louise Glück wint Nobelprijs voor Literatuur Redactie

08 oktober 2020

13u02 0

De prestigieuze Nobelprijs voor de Literatuur is dit jaar gewonnen door de Amerikaanse dichteres Louise Glück (77). Ze woont in New York en publiceert sinds eind jaren zestig gedichtenbundels.

Later meer

