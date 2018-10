Alice on the Roof en Charlotte Leysen schrijven sinterklaasboek SD

02 oktober 2018

Na Louis Talpe en Julie Taton in 2017, is het dit jaar aan Ketnet-wrapster Charlotte Leysen en zangeres Alice on the Roof (Alice Dutoit) om elk hun eigen sinterklaasverhaal te schrijven. Na het succes van de (voor)leesboeken vorig jaar, brengt Unilever ook dit jaar opnieuw twee sinterklaasboeken uit die vanaf 17 oktober gratis te verkrijgen zijn bij de Hypermarkten Carrefour en Carrefour Market.

Charlotte Leysen (20) voelt zich vereerd dat ze is gevraagd om het sinterklaasboek te schrijven. Als wrapster voelt ze zich nauw verbonden met kinderen en jongeren. “Ik heb vaak teruggedacht aan hoe ik vroeger fantaseerde over Sinterklaas en zijn pieten. Dat vond en vind ik zo’n leuk feest. Het voelt fantastisch om die fantasieën nu op papier te hebben gezet. Ik vond het erg fijn om mee te werken aan dit boek.”

Ook popster Alice on the Roof (23), die in 2014 de halve finale van 'The Voice Belgique' behaalde, beleefde veel plezier aan het schrijven van haar boek: “Het leukste vond ik om weer in de gedachtewereld van de kinderen te kruipen,” zegt de zangeres. “Waar dromen ze van, waar denken ze aan? En teruggedacht aan hoe ik vroeger als kind was. Ik ben heel benieuwd naar de reacties.” Het belooft een druk najaar te worden want de zangeres brengt naast haar eigen boek, ook een gloednieuw album uit dat ze op Sinterklaasdag voorstelt in Vorst Nationaal.

Dit is het tweede jaar dat de gratis exclusieve sinterklaasboeken van Unilever bij Carrefour verschijnen. De oplage van de sinterklaasboeken van Charlotte en Alice bedraagt maar liefst 150.000 exemplaren en behoren zo de tot de meest gelezen boeken in België. Met deze tweede editie is Unilever in België ook een traditie gestart. In Nederland is de actie immers al jaren een ongelooflijk succes en zijn de afgelopen 15 jaar meer dan 10 miljoen boeken weggegeven. De boeken zijn met hun hardcover, prachtige illustraties en luxueus, glanzend papier een heus collector ’s item.

'Wie van de twee?' en 'Heisa voor de Sint!' zijn vanaf 17 oktober gratis verkrijgbaar bij Carrefour bij aankoop van Unilever actieproducten. Meer info op www.sinterklaasboeken.be.