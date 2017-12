Acteurs en muzikanten luiden alarmbel: "Minister Peeters kleedt ons uit!" TDS

Bron: BELGA 0 KRISTOF GHYSELINCK/BELGA Kunst & Literatuur Belgische muzikanten en acteurs pikken het niet dat de minister van Economie Kris Peeters (CD&V) de wetten rond hun uitbetaalde rechten voor kunstenaars wil aanpassen. "Wij zien miljoenen euro's door de neus geboord door Peeters' voorstellen", klinkt het.

Belgische muzikanten en acteurs krijgen telkens geld wanneer hun werk wordt uitgezonden of afgespeeld. Het federaal parlement stemde in 2014 in met de aanpassing van de wet, zodat enkele "discriminaties" werden weggewerkt. Maar volgens Luc Gulinck, voorzitter van PlayRight (Die de vergoedingen innen, beheren en verdelen, nvdr) werd die wet nog niet in werking gesteld. "Peeters heeft de artiesten systematisch genegeerd. Bovendien heeft Peeters zelf enkele voorstellen ingediend die acteurs en muzikanten in hun bestaansmiddelen treffen", zegt Gulinck.

Magische tovertruc

Concreet gaat het over de auteursrechtenbijdrage van 4,45 euro die kabelklanten maandelijks betalen aan de distributeur. Volgens Michaël Pas, woordvoerder van de Acteursgilde, mogen de bedragen "rechtstreeks worden geïnd bij de kabeldistributeurs". "Maar de minister wil de wet nu wijzigingen waardoor artiesten hiervan worden uitgesloten. Die magische tovertruc schaadt wel de economische belangen van de kunstenaars in dit land."

Ook Tom Kestens van belangenorganisatie Galm (Genootschap artiesten lichte muziek) treedt bij. Een voorzichtige berekening leert dat de distribeurs jaarlijks zo'n 250 miljoen euro ontvangen. Zestig miljoen daarvan is bestemd voor organisaties als de zijne. "Maar zij krijgen dat geld niet te zien", aldus Kestens.

"Terug naar 1993"

Minster Peeters wil ook de uitbetaling van de vergoedingen aanpassen. Sinds 1994 moeten ondernemingen zoals café's of kapperszaken een jaarlijkse bijdrage betalen voor de muziek die ze afspelen. "Dit systeem werkt natuurlijk enkel als iedereen bijdraagt. En dat gaat de minister met zijn voorstellen tenietdoen, nu de vrije beroepen hiervan zullen worden vrijgesteld", zegt Kestens. "De minister creëert zo een systeem van twee maten en twee gewichten." Bovendien wordt de vergoeding afgeschaft voor acteurs. "De minister katapuleert ons terug naar '93", zuchtTom.

De Franstalige en Vlaamse acteurs roepen daarom Peeters op om de wet van 2014 onaangepast in te voeren. Campagnefilmpjes in beide landstalen moeten de bevolking bewust maken van de problematiek. "We doen het niet vaak maar nu kunnen we niet anders dan de alarmbel luiden", besluit Kestens.