Aangename verrassing voor Vlaming die glaasje laat taxeren bij ‘Tussen Kunst en Kitsch’ IB

24 januari 2019

00u45

Bron: Tussen Kunst en Kitsch, npo.nl 0 Kunst & Literatuur In het Nederlandse programma ‘Tussen Kunst en Kitsch’ dat wekelijks wordt uitgezonden op de AVRO-TROS, kwam gisterenavond ook een Vlaming aan bod, die een bijzonder glaasje had gevonden op de rommelmarkt in Waterloo. De man wilde graag de geschiedenis en de waarde van het glas, dat hij voor 150 euro gekocht had, weten.

“Ik kom bijna wekelijks op de rommelmarkt in Waterloo”, zei de man, die niet bij naam genoemd werd. “Ik ben vooral geïnteresseerd in glas, porselein en zilver”, vertelde de Vlaming, “in de mooie kleine dingen.”

Op een recente trip naar Waterloo viel het oog van de man op een wijnglas met prachtige gravuren en een luchtbel erin. “Ik vond het heel mooi en ik ben benieuwd om bij te leren”, zegt hij tegen presentator Frits Sissing.

Liefdesglas

Experte Kitty Laméris steekt meteen van wal. “Het is een liefdesglas en is gebruikt om te drinken op een huwelijk. De tekst die erop staat is ‘Amor Vincit Omnia’, ‘Liefde Overwint Alles’. Samen met de voorstelling die erop staat is dat een embleem: alles wat op het glas staat heeft te maken met de liefde”, legt Laméris uit.

“We zien bijvoorbeeld twee handen die elkaar schudden: dat staat voor liefde en trouw. Daarboven zien we een kroon – de liefde is dus bekroond – en daarboven zien we twee zoenende duifjes in een hart. Mijn vader noemde dat altijd twee ‘trekkebekkende duifjes’”, vertelt de vrouw. “Dat zit allemaal in een cartouche (een soort kader, red.) met bloemen aan weerszijden."

Gewoonte in onbruik geraakt

In de hele achttiende eeuw en in een deel van de zeventiende eeuw werd een dergelijk liefdesglas gebruikt na het bezegelen van een huwelijk. Het paar én alle gasten toosten allemaal op het huwelijk en dronken daarna een voor een elk een slok uit het glas. “Waarschijnlijk liep er dan wel iemand achteraan met een wijnfles, want het is maar een klein glaasje”, zegt Laméris. De gewoonte raakte in onbruik in de negentiende eeuw.

Hoewel het glaasje in Waterloo op de rommelmarkt is gevonden, is het hoogstwaarschijnlijk rond 1720 of 1730 in Utrecht gemaakt, aldus Laméris die dit uit enkele kenmerken van het glaasje kan afleiden, zoals de stam en de ietwat grove gravure. Presentator Frits Sissing is benieuwd wat de Vlaming voor het pronkstuk betaald heeft. “150 euro”, klinkt het zelfverzekerd. “Dat vind ik niet veel. Ik krijg altijd van mijn partner een budget mee”, zegt de man, tot groot jolijt van Sissing, die meteen vraagt of hij nooit stiekem over het budget gaat. “Jawel, maar dan bel ik hem of het mag!”

En deze keer mocht het. En dat blijkt een goede beslissing geweest te zijn: de waarde van het glaasje is volgens Laméris 6.000 euro.