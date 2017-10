81ste Boekenbeurs officieel geopend in Antwerp Expo ib

01u30

Bron: Belga 0 DB Pascale Naessens en haar echtgenoot Paul Jambers bij haar signeerplek. Kunst & Literatuur In Antwerp Expo hebben Vlaams minister van Cultuur Sven Gatz (Open Vld), Antwerps schepen van Cultuur Caroline Bastiaens (CD&V) en organisator Boek.be gisterenavond de 81ste Boekenbeurs officieel geopend. Het grote publiek kan er terecht vanaf 29 oktober tot en met 5 november en van 9 november tot en met 12 november.

Op 6, 7 en 8 november sluit de Boekenbeurs even zijn deuren. "Die knip is een experiment, omdat we gemerkt hebben dat op de dagen vlak na de herfstvakantie de opkomst toch wel wat minder is. Door drie dagen te sluiten kunnen we optimaal gebruik maken van de vrije dagen. We mikken op 150.000 bezoekers, maar misschien worden dat er door de knip nu wel meer", zegt Boek.be-bestuurder Alexis Dragonetti.

DB Sandra Bekkari met het derde deel van haar reeks 'Nooit meer diëten'.

Gereglementeerde boekenprijs

Naar aanleiding van de Boekenbeurs werden zaterdag belangrijke cijfers vrijgegeven over de boekenverkoop in Vlaanderen en Brussel in 2016. Het gaat om de zogenaamde nulmeting, de situatie voor de invoering van de gereglementeerde boekenprijs (GBP). Die cijfers zullen gebruikt worden om de impact van de GBP - die op 1 juli 2017 werd ingevoerd - te kunnen evalueren.





"Na een eerste volledig jaar kunnen we zien wat de GBP nu juist voor verschil kan maken, want we mogen er wel iets van verwachten - anders zouden we hem niet gestemd hebben - maar ook niet te veel. De impact is altijd moeilijk te meten, zelfs met onze nulmeting en herhaalde metingen. Ook in landen waar de GBP al langer bestaat, is er nog altijd discussie of hij nu wel of niet werkt", zegt Sven Gatz.

"Boekenvak bloeit"

Uit de cijfers van de nulmeting blijkt volgens de cultuurminister dat het boekenvak bloeit en dat is ook goed nieuws voor de Boekenbeurs. Het thema van deze 81ste editie is de relatie tussen 'Boek en Beeld'. Bezoekers kunnen 92.000 verschillende titels ontdekken en 900 auteurs ontmoeten, tijdens bijna 2.000 signeersessies.

DB

Er zijn ook themadagen, nocturnes en allerlei workshops, zoals het verhaal van een van de gerooide bomen op de Charlottalei, verteld door voormalig Antwerps stadsdichter Stijn Vranken en geïllustreerd door Wide Vercnocke. Voor de durvers is er een literaire tattooshop, waar je je favoriete quote kunt laten vereeuwigen op je lichaam.

Meer info over het volledige programma op www.boekenbeurs.be.