5 toegankelijke boeken voor wie interesse heeft in wijn Charlotte Fouquet

10 juli 2020

11u02

Bron: HLN Shop 4 HLN Shop Raak jij maar niet uitgepraat over wijn? Heb jij het continu over aroma’s, afdronk, body en balans? Dan zijn deze vijf wijnboeken vast iets voor jou. Saaie of al te theoretische uiteenzettingen moet je niet verwachten, dit zijn vlot geschreven verhalen over wijn, die zelfs complete leken zullen boeien.

‘Dom Pérignon in een rugzak’ - Huib Edixhoven

De Nederlandse wijnkenner Huib Edixhoven neemt je mee op zijn motor langs wijngaarden van over de hele wereld. Laat je meeslepen door zijn amusante reisverhalen, doorspekt met een vleugje humor. Onderweg verzamel je allerhande wijnweetjes.

‘Een hedonist in de kelder’ - Jay McInerney

Wie door The Guardian als ‘de grote wijnschrijver van deze tijd’ wordt bestempeld, zal ongetwijfeld wel iets te vertellen hebben over deze veelzijdige drank. In ‘Een hedonist in de kelder’ observeert de Amerikaanse Jay McInerney op humoristische wijze de wijnwereld. Hij staat bekend om zijn scherpe pen, humoristische invalshoeken en originele omschrijvingen. Zowel de doorwinterde wijnkenner als de wijnliefhebber zullen genieten van zijn verhalen.

‘69 food & wine affairs’ en ‘365 wijnen die je geproefd moet hebben’ - Sepideh Sedaghatnia

Sepideh Sedaghatnia werd in 2014 verkozen tot ‘Sommelier van het jaar’ door Gault & Millau. Intussen is ze een vast schermgezicht op VTM en runt ze haar eigen wijn- en gastrobar. In ‘69 food & wine affairs’ laat ze haar Iraanse roots spreken. Ze legt uit welke wijnen bij welke Perzisch geïnspireerde gerechten passen en wijdt uit over ingrediënten, kruiden en basisproducten. In ‘365 wijnen die je geproefd moet hebben’ kiest Sepideh, samen met gastronomie-expert Luc Hoornaert, voor iedere dag van het jaar één topwijn.

Leven als Gort in Frankrijk – Ilja Gort

Ilja Gort is een Nederlandse schrijver, wijnboer en presentator die afwisselend in Nederland en in Frankrijk woont. In ‘Leven als Gort in Frankrijk’ lees je het relaas van hoe hij de switch maakte van succesvolle reclameman tot wijnboer, met de valkuilen die daarbij horen. Het is een komisch en luchtig boek dat erg vlot leest.

Cork Dork – Bianca Bosker

Met ‘Cork Dork’ behaalde de Amerikaanse Journaliste Bianka Bosker de status van bestsellerauteur. Ze neemt de lezer mee in de soms bizarre en gesloten wereld van de echte wijn-nerds, van elitaire wijnclubs over exclusieve New Yorkse restaurants tot de producenten van massawijnen. Ze onderzoekt wat hen drijft en misschien belangrijker, of ze zelf ook een ‘cork dork’ zou kunnen worden. Een boek vol humor en een gezonde dosis scepsis dat je in één ruk uitleest.

