15 kunstenaars ontwierpen een nieuwe hoes voor 'The White Album' van The Beatles, en jij kan eentje kopen

21 november 2018

20u46 0 Kunst & Literatuur Morgen blaast ‘The White Album’, het iconische negende titelloze album van The Beatles, 50 kaarsjes uit. Speciaal voor de gelegenheid vroeg Stijn Van de Voorde (presentator bij Studio Brussel) met hulp van kunstkenners Jan Hoet Jr en Eva Goethals aan 15 interessante, hedendaagse Belgische kunstenaars om een alternatief voor de al even iconische lege cover van het dubbelalbum te ontwerpen. Een kunstwerk op een kunstwerk dus.

Onder meer Michaël Borremans, Dennis Tyfus en graffitikunstenaar Roa werkten mee aan het project. Sinds vandaag kan je het resultaat, de tentoonstelling ‘The Album Formerly Known as White’, live bewonderen in coworkingplek Fosbury & Sons in Antwerpen. Morgen worden de werken daar om 20u geveild voor vzw KunstZ, een van de meer dan 1.000 goede doelen van De Warmste Week (Studio Brussel).

Hier kan je alle kunstwerken bekijken en er al op bieden.Momenteel staat het kunstwerk van Borremans aan de leiding: het hoogste bod is daar 10.000 euro.