13 extreem domme grappen uit 'De Dikke Kakhiel' TK

28 mei 2018

10u56 0 Kunst & Literatuur Kunstenaar Kakhiel is geen fan van stockbeelden. Die lijken op de werkelijkheid, maar zijn het niet: ze zijn genomen om te behagen en suggereren een wereld vol vrolijkheid en perfectie. Hij maakt er daarom verbeterde versies van (lees: de breed glimlachende modellen worden voorzien van de flauwste woordspelingen) en bundelde zijn creaties nu in het boek 'De Dikke Kakhiel'. Wij schotelen jullie dertien exemplaren voor, zodat je op deze maandag eens goed kan gniffelen en/of met je ogen kan draaien.

Een half miljoen mensen volgt hem op Instagram, honderdduizenden op Facebook, Twitter en ’s mans website. Wie de m/v/x achter het pseudoniem Kakhiel is, blijft een goed bewaard geheim, maar eindelijk zijn de extreem domme grappen nu ook in boekvorm beschikbaar, in het Magnum Opus 'De Dikke Kakhiel'.

Vanaf 6 juni verkrijgbaar bij Borgerhoff & Lamberigts voor €19,99 euro.