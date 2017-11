1 miljoen mensen volgen zwart-witfotograaf, en al snel zie je waarom sam

De Amerikaanse fotograaf Jason Peterson is een meester van de zwart-witfotografie. Hij verzamelde al meer dan een miljoen volgers op zijn Instagramprofiel, met daarop de toepasselijke tekst "follow me into the dark" ("volg me in de duisternis"). Zijn foto's zijn stuk voor stuk prachtig, of het nu gaat om stedelijke vergezichten, architecturale pareltjes of wolkenpracht. Zelfs een voetganger op een zebrapad wordt door zijn lens iets magisch. Kijk en geniet van 25 van onze favorieten.

