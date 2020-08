“Vervalsing” blijkt toch uit atelier van Rembrandt te komen HLA

30 augustus 2020

Een klein schilderij van een vermoeide, melancholieke oude man dat werd afgekeurd en als een vervalsing naar de museumkelder verdween, is herontdekt als een werk uit het atelier van Rembrandt en misschien wel gemaakt door de beroemde Nederlandse meester zelf.

Het Ashmolean Museum in Oxford zal het paneeltje ‘Hoofd van een man met baard’, dat in 1951 werd verworven uit een nalatenschap, komende week toevoegen aan de Rembrandt-tentoonstelling. Het Rembrandt Research Project, de toonaangevende autoriteit op dit gebied, legde het kleine werk in 1981 terzijde als een waarschijnlijke imitatie in de stijl van de schilder en vermoedelijk vervaardigd aan het eind van de 17e eeuw. Toen was Rembrandt al overleden.

Het Britse museum liet het paneel analyseren door de Duitse wetenschapper Peter Klein, die vaststelde dat het gebruikte hout van dezelfde Baltische eik stamde waarop Rembrandt rond 1630 het werk ‘Andromeda geketend aan de rotsen’ schilderde. Ook het werk ‘Portret van Rembrandts moeder’, geschilderd door diens goede vriend Jan Lievens, prijkt op hetzelfde hout. Beide werken werden gemaakt in de periode rond 1630 in Leiden.

Er is altijd twijfel geweest over het werk, dat ongeveer het formaat heeft van een postkaart, vertelt An Van Camp, curator in het Ashmolean Museum. “Het is wat Rembrandt deed. Hij maakte kleine studies van mannenhoofden met een melancholische, in gedachten verzonken blik. Dat is zeer typisch voor het werk dat Rembrandt maakte in Leiden rond 1630.” Volgens de curator blijkt uit het onderzoek dat het werk op zijn minst gemaakt werd in het atelier van Rembrandt. Verder onderzoek moet nu uitwijzen of de meester het ook zelf schilderde.