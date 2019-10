“Veertig minuten lang was ik een Nobelprijswinnaar”: Ierse schrijver ontving vlak voor bekendmaking ‘waarschuwingstelefoontje’ uit Stockholm



IB

21 oktober 2019

00u44

Bron: Irish Times 0 Kunst & Literatuur De Ierse schrijver John Banville (73) was vorige week zo’n veertig minuten lang in de waan dat hij de Nobelprijs voor Literatuur gewonnen had. Vlak voor de bekendmaking van de winnaars van 2018 en 2019 kreeg hij immers een waarschuwingstelefoontje van de Zweedse Academie in Stockholm. De beller deed zich voor als Mats Malm, de permanente secretaris van de Zweedse Academie, dat de kwalijke zaak onderzoekt.

Het telefoontje dat een dik half uur voor de bekendmaking van de winnaars van 2018 en 2019 werd gepleegd, bleek echt afkomstig te zijn van de kantoren van de Zweedse Academie in Stockholm, dat elk jaar de laureaat voordraagt. Iemand die zich voordeed als Mats Malm vertelde Banville dat hij de prijs zou krijgen en zich moest voorbereiden op het nieuws.

Veertig minuten later werden de Oostenrijker Peter Handke en de Poolse Olga Tukarczuk uitgeroepen tot de winnaars van dit en vorig jaar, toen er wegens schandalen binnen de Zweedse Academie geen Nobelprijs voor de Literatuur werd uitgereikt. Intussen had Banville zijn familie en vrienden al op de hoogte gesteld van het nieuws dat híj de prijs zou krijgen. “Natuurlijk was ik teleurgesteld”, zegt de 73-jarige schrijver aan de Irish Times. “Wanneer je opgebeld wordt met de mededeling dat je de Nobelprijs gewonnen hebt en later blijkt dat niet zo te zijn…”

Reputatieschade

De schrijver denkt dat hij slachtoffer is geworden van intern gekonkel van de Academie en dat de beller geprobeerd heeft de reputatie van het al eerder in opspraak geraakte instituut verder te beschadigen. “Na de bekendmaking belde de man nog een keer terug om zich te excuseren. Hij zei dat er door interne spanningen binnen de jury op het laatste moment beslist was dat ik de prijs toch niet zou krijgen”, klinkt het bij Banville, die de tweede boodschap op zijn voicemail heeft staan.

Toen hij het nummer terugbelde, kwam hij inderdaad bij de kantoren van de Zweedse Academie uit, maar kreeg hij geen verbinding. Leden van de Zweedse Academie ontkennen echter het bewuste telefoontje gepleegd te hebben. “Niemand van de Academie heeft Banville gebeld”, bevestigt ook Malm aan de Irish Times. “Dit klinkt als een slechte grap. “Het is al eerder gebeurd: toen ik de uitgever van Olga Tokarczuk belde, moest ik bewijzen wie ik was vóór ik met haar mocht praten”, zegt hij.

De Zweedse Academie heeft inmiddels contact gezocht met Banville en onderzoekt de zaak.