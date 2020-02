‘Valentijnswerk’ van Banksy duikt op in Bristol HLA

14 februari 2020

11u59

Bron: The Guardian 0 Kunst & Literatuur Inwoners van de Britse stad Bristol ontdekten gisterenochtend een opmerkelijke muurschildering op de zijgevel van een gebouw in de Marsh Lane. Een klein meisje met een katapult schiet een boeket rode bloemen tegen de gevel. De bekende graffitikunstenaar Banksy bevestigde vannacht verantwoordelijk te zijn voor het werk, door foto’s te posten op Instagram en de website.

Een foto die is geplaatst door Banksy (@banksy) op 14 feb. 2020 om 01:02 CET

Het kunstwerk siert de gevel van het huis van Edwin Simons, die het verhuurt. Zijn dochter Kelly Woodruff zag gisteren foto’s van het werk op Facebook. “We zijn hier al de hele dag”, zegt ze in de Britse krant The Guardian. “Zoveel mensen komen langs om ervan te genieten, maken er foto’s van, het is fantastisch”, zegt ze. Woodruff en haar familie zijn van plan om een glazen plaat aan te brengen over het werk, om het te beschermen. “Ik maak me een beetje zorgen over de storm Dennis,” zegt de vrouw, “Ik wil echt proberen de rozen te beschermen.”

Banksy uit vaak felle maatschappijkritiek met zijn werken. In december onthulde hij een werk in Bethlehem, op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever.