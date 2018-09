'Thuis'-actrice Leen Dendievel schrijft angsten van zich af CD

04 september 2018

19u56 0 Kunst & Literatuur Bij het grote publiek is Leen Dendievel vooral bekend als Kaat in de Eén-soap 'Thuis', maar naast de set is ze ook een begenadigd auteur. De 34-jarige actrice heeft nu ook een nieuw boek uit.

Na een boek over liefdesverdriet heeft de actrice, die in 2014 afstudeerde als assistente in de psychologie, nu eentje uit over angsten en paniekaanvallen. Iets waar Leen zelf jaren geleden mee kampte. Gisterenavond stelde ze 'Asem' voor aan heel wat bekende vrienden en collega's.

Leen Dendievel is enkele weken geleden in alle stilte getrouwd met zanger Udo (42). De twee vormen al ruim vier jaar een koppel en zijn nog altijd heel verliefd.

