'The Notebook'-auteur beschuldigd van racisme en discriminatie nadat hij LGBT-club in zijn school verbood

14 juni 2019

14 juni 2019

18u03

Bron: The Daily Beast 0 Kunst & Literatuur Nicholas Sparks (53) wordt door de voormalige directeur van een school die hij oprichtte, beschuldigd van racisme, discriminatie van de LGBT-gemeenschap en antisemitisme. De auteur, die verantwoordelijk is voor heel wat romantische boeken zoals ‘The Notebook’, zou onder andere verboden hebben dat er een LGBT-club in de school samenkwam.

In 2006 richtte Nicholas Sparks de Epiphany School of Global Studies op in North Carolina in de Verenigde Station. In 2013 werd Saul Benjamin aangeworven als CEO en directeur van de school, en die merkte al snel op dat er verbazend weinig diversiteit in de school was. Dat moest veranderen, vond hij. Maar zijn pogingen om meer diversiteit in de school te krijgen, mondden uit in een rechtszaak tegen de Raad van Bestuur (waaronder Nicholas Sparks). Benjamin beschuldigt hen van homofobie, racisme en antisemitisme.

Een van de speerpunten van de rechtszaak zijn enkele e-mails die Nicholas Sparks aan Benjamin gestuurd heeft over een LGBT-club in de school. Volgens de auteur moest die verboden worden én was daar niets illegaal aan. “De leerlingen geen toegang geven, is discriminatie”, schrijf hij in een e-mail. “Het niet toelaten van een club is GEEN discriminatie. En vergeet niet dat we al eerder homo-studenten hebben gehad, velen van hen. Een voormalig schoolhoofd ging er rustig en wonderbaarlijk mee om en de studenten achtten zichzelf gelukkig. Ik verwacht dat jij hetzelfde doet.”

In hetzelfde bericht klaagde Sparks naar verluidt ook dat ‘seksuele oriëntatie’ toegevoegd was aan het antidiscriminatiebeleid van de school, op initiatief van Benjamin. “Over het antidiscriminatiebeleid waarover je het steeds hebt: houd alsjeblieft in gedachten dat seksuele oriëntatie er in het begin NIET in stond, en dat de enige reden waarom het er nu in staat, is omdat JIJ erop stond dat het werd toegevoegd. Eerlijk gezegd, niemand anders wilde het erin. We verkozen om het eenvoudigweg te beschrijven als: ‘we discrimineren niet tegen ... en andere wettelijk beschermde categorieën’. Dus stop alsjeblieft met te impliceren dat de Raad van Bestuur dit wilde doen, het is de wet.”

Geen nieuws

Ondertussen heeft Sparks in een mededeling gereageerd op de rechtszaak. “Sinds 2014 verdedig ik met kracht de rechtszaak tegen mezelf en de Epiphany School of Global Studies die werd aangespannen door de voormalige directeur, Saul Benjamin. Het artikel dat vandaag in The Daily Beast verscheen, is geen nieuws en herhaalt valse beschuldigingen en claims tegen Epiphany en mij, en negeert grotendeels het overweldigende bewijs dat we aan het Hof hebben voorgelegd. Ik ben blij dat de rechtbank bijna elke vordering tegen mij, mijn Stichting en Epiphany heeft afgewezen. Heel belangrijk is dat het Hof alle beweringen van discriminatie of intimidatie tegen mij heeft afgewezen. Hoewel er nog een rechtszaak zal worden gevoerd over een paar resterende kwesties, ben ik ervan overtuigd dat een jury deze claims eerlijk zal beoordelen en ook in ons voordeel zal beslissen. Nu we ons voorbereiden op de rechtszaak, wil ik één ding duidelijk maken: Epiphany is en blijft een plek waar studenten en docenten van elk ras, geloof, religie, achtergrond of oriëntatie zich welkom zouden moeten voelen. Mijn toewijding aan deze waarden, evenals de toewijding van Epiphany aan deze waarden, zijn en blijven constant. Op dit moment hebben we geen verdere commentaar. Dank u.

Ook Lawrence M. Pearson, advocaat van Saul Benjamin, gaf een statement: “De e-mails die door Nicholas Sparks geschreven zijn, spreken voor zich. Ondanks meneer Sparks’ pogingen om zijn discriminerende acties te bagatelliseren, kan hij niet beslissen wat wel of niet ‘nieuws’ is. We kijken ernaar uit om de rechten van de heer Benjamin te verdedigen tijdens het proces in augustus.”