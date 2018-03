'Speciaal' schilderij van Picasso in Londen geveild voor 50 miljoen pond IB

01 maart 2018

02u45

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur Een schilderij van Pablo Picasso van zijn muze Marie-Thérèse Walter, waarin ook de afbeelding van zijn toekomstige maîtresse verborgen Dora Maar, verborgen zit, is gisteren in Londen geveild voor 49,5 miljoen pond (56,2 miljoen euro).

'Vrouw met baret en geruite jurk (Marie-Thérèse Walter)', een olieverfschilderij van 55 op 46 centimeter werd te koop aangeboden tijdens een veilig van impressionistische, surrealistische en moderne kunst van veilinghuis Sotheby's in Londen. Het schilderij werd geschat op 50 miljoen dollar (40 miljoen euro of 36,6 miljoen pond).

Sterk autobiografische lading

"Dit is een schilderij met een ongelofelijke waarde, uit een cruciale periode in de carrière van Picasso, in 1937, toen hij zijn grote werk 'Guernica' realiseerde", zei James Mackie, de directeur van de afdeling impressionistische en moderne kunst van Sotheby's. Het schilderij heeft een sterke autobiografische lading, zegt Mackie.

Picasso schilderde het werk op een moment dat twee muzen het artistieke en andere leven van de schilder en beeldhouwer domineerden: Marie-Thérèse Walter, met wie het artistieke genie ook een kind had, en zijn toenmalige "nieuwe vlam" Dora Maar, een Franse fotografe. Picasso lijkt zijn werk gebruikt te hebben om zijn gevoelens voor beide vrouwen uit te drukken. In het portret valt de bewuste mengeling van twee stijlen op, die beide één van de muzen vertegenwoordigen.

Achter de figuur van Walther valt een zwarte schaduw te ontwaren. Dat is volgens kunstkenners ofwel die van Dora Maar, ofwel een zelfportret van de schilder. Volgens Sotheby's ligt de kracht van het portret precies in het uiten van dualiteit en conflict.

Voor Picasso (1881-1973) vormden vrouwen het centrum van zijn creativiteit, (dus) ook op doek.