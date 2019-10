‘Slechts’ 264.000 euro voor originele Kuifje-tekening van Hergé jv

12 oktober 2019

11u28

Bron: afp 2 Kunst & Literatuur Een originele Kuifje-tekening van de Belgische striptekenaar Hergé is gisteravond in Parijs onder de hamer gegaan voor 264.000 euro. Dat heeft het veilinghuis Daniel Maghen laten weten.

De tekening in Chinese inkt toont Kuifje in traditioneel Schotse kledij tegenover de gorilla uit het album ‘De Zwarte Rotsen’. Hergé maakte de tekening in 1938 voor een kaft van Le Petit Vingtième, de wekelijkse jeugdbijlage bij de Belgische krant Le Vingtième Siècle, waarin de eerste avonturen van Kuifje werden gepubliceerd.

De prijs voor de tekening was eigenlijk hoger geschat, tussen 270.000 en 300.000 euro. Het gaat om klein bier vergeleken met de vele veilingrecords die Hergé al gevestigd heeft. Zo bracht in mei 2014 bij een veiling in Parijs een dubbele pagina waarbij de striptekenaar Chinese inkt had gebruikt voor de kaft van Kuifje-albums die tussen 1937 en 1958 zijn verschenen, 2,65 miljoen euro op.