#SAMENTEGENCORONA: Bel een dichter mvdb

06 april 2020

14u32 0 Kunst & Literatuur Na de zeventig dichters die Na de zeventig dichters die uitvaartgedichten schrijven voor mensen die overlijden aan het coronavirus, lanceert ook de vzw verb(l)ind een opmerkelijk initiatief. Maak kennis met ‘Dichters van wacht’ waarbij bellers worden doorverbonden met een dichter die steun biedt door live zijn of haar gedicht langs de telefoon voor te lezen.

“In deze tijd zonder aanraking hebben mensen meer dan ooit nood aan geraakt worden. Woorden zijn daartoe in staat. En ze zijn veilig, zeker als ze via een telefoonlijn zachtjes landen in je oor. Omdat poëzie de kracht heeft om te ontroeren en te verbinden”, zegt initiatiefnemer Hein Huyghe van vzw verb(l)ind. Hij kan rekenen op de medewerking van zeker 21 dichters, waaronder klinkende namen als Bart Moeyaert, Joke van Leeuwen en Luuk Gruwez.

Wie naar het gratis nummer 0800 11 233 belt, wordt doorverbonden met een van de dichters van wacht. “Welke dichter juist, weet je niet op vooorhand, maar dat het een poëtisch onderonsje wordt, staat vast”. Het initiatief start vanavond en loopt tot en met zaterdag 11 april, telkens tussen 20 en 22 uur. De dichters werken geheel vrijwillig mee.

Dit zijn de dichters die meewerken aan ‘Dichters van wacht’

Joke van Leeuwen, Seckou Ouologuem, Delphine Lecompte, Mustafa Kör, Amina Belôrf, Maarten Inghels, Koen Stassijns, Pat Donnez, Max Temmerman, Paul Bogaert, Max Greyson, Moya De Feyter, Paul Demets, Luuk Gruwez, Michaël Vandebril, Peter Mangel Schots, Mathieu Charles, Benno Barnard, Mahlu Mertens, Bart Moeyaert en Maud Vanhauwaert.

Meer info: verblind.be/samen-dichter/