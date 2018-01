"Literair icoon" en sciencefictionschrijfster Ursula K. Le Guin (88) overleden IB

24 januari 2018

03u44

Bron: Belga, New York Times 0 Kunst & Literatuur De Amerikaanse auteur van sciencefiction- en fantasyboeken Ursula K. Le Guin is op 88-jarige leeftijd overleden. Dat meldt haar familie.

Le Guin sukkelde al maandenlang met haar gezondheid en stierf maandag bij haar thuis in Portland, in de staat Oregon. Le Guin is vooral bekend van onder meer haar boekenreeks 'Earthsea' (in het Nederlands verschenen als 'Aardzee') en 'The left hand of darkness' uit 1969 (in het Nederlands zowel onder de titel 'Duisters linkerhand' als 'De linkerhand van het duister' verschenen).

In de 'Aardzee'-reeks vecht een tovenaarsleerling, net als Harry Potter decennia later, tegen de krachten van het kwaad. Le Guin schreef ook gedichten, kortverhalen en essays, en was als vertaler actief.

Collega-schrijvers reageren geschokt op de dood van volgens Stephen King 'een literair icoon':

Usula K. LeGuin, one of the greats, has passed. Not just a science fiction writer; a literary icon. Godspeed into the galaxy. Stephen King(@ StephenKing) link

I just learned that Ursula K. Le Guin has died. Her words are always with us. Some of them are written on my soul. I miss her as a glorious funny prickly person, & I miss her as the deepest and smartest of the writers, too. Still honoured I got to do this: https://t.co/U4mma5pJMw Neil Gaiman(@ neilhimself) link

Op Twitter wordt met verslagenheid gereageerd op "de beste science-fiction schrijver ooit":

"I know what I'm doing and why."

Rest in Power, #UrsulaLeGuin pic.twitter.com/EmLiDTvAWh VINE Sanctuary(@ VINEsanctuary) link

The best sci-fi writer. Thanks for all. We"ll remember you for ever. EVAngelion(@ NeoLinkNavi) link

A spirit that spanned galaxies! We'll be learning from her for many years to come. Michael Hartford(@ mhartford) link

Sad to lose the creator of unmatched human worlds. As a young adult, The Dispossessed changed me and my mind forever. Susan Stevens(@ SusanSPsych) link