‘Operatie Nachtwacht’ van start in Rijksmuseum

08 juli 2019

06u58

In het Rijksmuseum in Amsterdam begint vandaag de restauratie van De Nachtwacht. Het wereldberoemde meesterwerk uit 1642 van Rembrandt van Rijn staat de komende tijd achter een glazen wand, waardoor het publiek de omvangrijke klus op zeven meter afstand kan volgen. Ook online is 'Operatie Nachtwacht' te volgen.

Het doek met de wereldberoemde schutterscompagnie van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant Willem van Ruytenburgh is niet ‘ziek’ maar kampt wel met verouderingsverschijnselen, verklaarde hoofd restauratieatelier schilderijen bij het Rijksmuseum Petria Noble afgelopen weekend.

De klus begint met het maken van duizenden foto's met een ultrahoge resolutie. Ook onderzoeken de experts met geavanceerde scanners en lasers het doek op microscopisch niveau. Aan de hand van de resultaten hiervan wordt gekeken wat de beste manier is om De Nachtwacht te restaureren.

De restauratie kost zo'n 3 miljoen euro, waarvan het Rijk een derde op zich neemt. De rest dragen particulieren, sponsors en het museum zelf bij. De Nachtwacht is voor het laatst onder handen genomen in 1976. Het is niet bekend hoelang de restauratie gaat duren.