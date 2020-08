‘Nonkel Jef’ (82) schrijft biografie SDE

25 augustus 2020

07u11 0 Kunst & Literatuur Hij werd bekend als de vloekende boer uit de VTM-serie ‘Nonkel Jef’, maar acteur Ivo Pauwels (82) heeft nog meer in z'n mars. Binnenkort brengt hij namelijk z'n eerste (en waarschijnlijk laatste) boek uit, de autobiografie ‘Dedju!’.

“Dit heb ik nog nooit verteld”, klinkt het bij Ivo Pauwels. “Ik ben in mijn leven geweldig recht door zee geweest, daardoor soms vele mensen kwetsend. Ik kon hard zijn. Mea culpa daarvoor. Toch kan ik wel stellen dat ik een geweldig leven heb gehad, vele zalen aan het lachen heb mogen brengen, het blijft nazinderen." En dus wordt dat ‘geweldige leven' - van de vrouw die hem heeft ontmaagd, tot de nacht in de gevangenis in Parijs en z’n avonturen in Congo - uitgebreid uit de doeken gedaan in Pauwels’ nieuwe biografie, ‘Dedju!’. In het boek zullen ook nooit eerder vertoonde foto’s uit z’n privéarchief te zien zijn.

Op 22 september is ‘Dedju!’ te koop.