"Nachtwacht" van Rembrandt wordt voor oog van publiek gerestaureerd

16 oktober 2018

Bron: Belga 0 Kunst & Literatuur "De Nachtwacht" van Rembrandt van Rijn wordt vanaf juli volgend jaar gerestaureerd. Dat heeft het Rijksmuseum in Amsterdam bekendgemaakt tijdens een persconferentie, zo bericht de Nederlandse openbare omroep NOS. Het bijzondere is dat he t schilderij uit 1642 zal gerestaureerd worden, voor het oog van het publiek.

De restauratie is ook live te volgen via de website van het Rijksmuseum. Volgens Taco Dibbits, directeur van het Rijksmuseum, gaat het om het "grootste onderzoeks- en restauratieproject in de geschiedenis van het Rijksmuseum". "Het is belangrijk dat het schilderij ook goed bewaard blijft voor de volgende generaties", zegt Dibbits.

Bezoekers zullen op een paar meter afstand de verrichtingen van acht restauratoren kunnen volgen in de Nachtwachtzaal. Daartoe is "een fantastische vitrine ontworpen", legt Dibbits uit. "Het schilderij wordt uit zijn lijst gehaald en komt op een beweegbare ezel te staan."

Aangevallen

"De Nachtwacht" werd voor het laatst gerestaureerd in 1976. Volgens Dibbits is het nu nodig, omdat aan de oppervlakte van het doek een "lichte wassing" is verschenen. Ook is de verf die in de jaren zeventig is aangebracht bij de restauratie, licht verkleurd en het vernis vergeeld.

Het doek is in het verleden drie keer "aangevallen", twee keer met een mes in 1911 en 1975 en een keer met zoutzuur in 1990. Bij die laatste aanval bleef de schade beperkt tot het vernis.