"Mona Lisa met snor" van Marcel Duchamp verkocht voor 631.500 euro

Een versie van de 'Mona Lisa' met snor van Marcel Duchamp, 'L.H.O.O.Q.', is gisteren geveild voor 631.500 euro bij Sotheby's in Parijs. Het werk maakte deel uit van de verzameling dadaïstische en surrealistische werken van de Amerikaan Arthur Brandt. Dat maakte Sotheby's bekend.

In totaal veilde Sotheby's ongeveer 110 kunstwerken, goed voor 3,9 miljoen euro (met kosten). 'Intervention d'une femme au moyen d'une machine' (1915) van Francis Picabia, het werk dat met 700.000 euro het hoogst werd geschat, vond geen koper. Drie vierde van de overige stukken gingen de deur uit voor een hoger dan geschat bedrag.



Dat was onder meer het geval bij een versie van 'L.H.O.O.Q.', een van de 9 kunstwerken van Marcel Duchamp die te koop werden aangeboden. De Mona Lisa staat er afgebeeld met een snor en sikje. Het werk, geschat tussen 400.000 en 600.000 euro, ging voor 631.500 euro de deur uit.



De titel van het werk is een homofoon van het Engelse woord 'look'. Als de drukletters in het Frans worden uitgesproken, klinken ze als 'Elle a chaud au cul'.



De versie dateert uit 1964, op basis van de originele readymade uit 1919, die het Centre Georges-Pompidou 99 jaar in bewaring heeft. Ze is eigendom van de communistische partij, die ze ontving van Louis Aragon, die ze op zijn beurt cadeau had gekregen van Duchamp.