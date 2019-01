“Luister niet naar Marie Kondo!” Boekenwormen ageren tegen controversieel advies Japanse opruimgoeroe IB

05 januari 2019

03u14

Bron: Twitter 0 Kunst & Literatuur De Japanse opruimgoeroe Marie Kondo, wier methode wereldwijd gevolgd wordt door mensen die hun huis op orde willen brengen en zo hun leven willen verbeteren, heeft controverse veroorzaakt met haar advies om oude boeken weg te gooien of enkel de pagina’s te bewaren die de bezitter een goed gevoel geven.

Boekenwormen spuiden op sociale media onmiddellijk hun ongenoegen over Kondo’s harteloze manier van omgaan met boeken. “Boeken zijn er niet om je comfortabel gevoel te geven of om je boekenplank er mooi uit te laten zien, ze moeten je ook ontregelen, confronteren en uitdagen!”

De controversiële uitspraak deed Kondo in haar eigen show ‘Tidying Up with Marie Kondo’, die nu op Netflix te zien is. Elke aflevering bezoekt Kondo een Amerikaans gezin dat hulp nodig heeft met het opruimen en onder controle houden van hun spullen.



Unread books

"Sometime" means "never"



From "The Life-changing Magic of Tidying Up" by @MarieKondo



Photo from @_FullyBooked pic.twitter.com/88EblF4HUr Eunice 💛(@ 2017Eunice)

Bij een bepaald gezin dat veel boeken in huis had, adviseerde Kondo om enkel díe boeken te bewaren die ‘joy’ sparken’, ofwel ‘een vreugdegevoel geven’. Dat advies, dat ook in haar bestseller ‘Opgeruimd’ te lezen staat, stuitte veel boekenliefhebbers tegen de borst. “Ik ben een Marie Kondo-adept, maar ik ben het niet met haar eens wat boeken betreft”, zegt een vrouw op Twitter. “Boeken zijn kunstwerken. Ze verrijken het leven van hun lezers, zijn een bron van introspectie, conversatie, ontsnapping en empathie en ze helpen om van een huis een thuis te maken. Ze zorgen voor vreugde en zoveel meer!”



I'm a Marie Kondo devotee, but I disagree with her when it comes to books. Books are works of art. They enrich a reader's life, are an avenue for introspection, escape, conversation, and empathy, and help to make a house a home. They spark joy and so much more! #booklover

De Canadese schrijver Anakana Schofield, die de discussie op Twitter aanzwengelde, stelde het nog scherper: “luister NIET naar Marie Kondo of de konmari-methode als het om boeken gaat. Vul je appartement en je wereld met boeken. Het kan me niet schelen of je je ondergoed of je tupperwarecollectie buitengooit, maar deze vrouw slaat de plank helemaal mis wanneer het op boeken aankomt. Elk mens heeft een uitgebreide collectie nodig en niet slechts saaie, lege planken”, schrijft ze.

“De notie dat boeken ‘vreugde moeten brengen’ (naar Kondo's beroemde criterium ‘spark joy’, red.) is belachelijk. Ik heb het al honderden keren gezegd: literatuur bestaat niet om ons te troosten of te kalmeren: het moet ons ontregelen, verstoren en uitdagen!”



Thank you all for your incredible response to my uprising against Konmari The notion that books should spark joy is a LUDICROUS one. I have said it a hundred times: Literature does not exist only to comfort and placate us. It should disturb + perturb us. Life is disturbing.

“Harteloos monster”

Schofield kreeg veel bijval op Twitter van mensen die Kondo’s aanpak harteloos vonden (‘welk monster adviseert om pagina’s uit boeken te scheuren of om ideeën weg te gooien?’) maar haar methode vond ook bijval. “Ik begrijp beide kanten”, schreef een andere vrouw op Twitter. “Aangezien ik jarenlang uit een koffer geleefd heb, zijn boeken voor mij altijd vooral toegankelijk geweest via bibliotheken of Overdrive (een uitleensysteem voor digitale boeken, red.) Ik heb mijn favorieten altijd bewaard, maar ik geef boeken die ik als cadeau ontvangen heb altijd door. Ik koop boeken om schrijvers te steunen en ik hou ervan om de schoonheid ervan door te geven”, schrijft ze. Iemand anders is het daarmee eens. “Het is niet zo dat omdat je van boeken houdt, je je ruimte moet opvullen met stoffige boekentorens die jarenlang in de weg staat”, klinkt het.



I'm of both minds. Since I lived out of a suitcase for years, I've always thought of books as being accessible in libraries and Overdrive. I've saved my faves but I pass on physical ones if I've been gifted them. I buy books to support writers and love to pass on the beauty.

“Eeuwig spijt”

Anderen hebben dan weer spijt dat ze voor zogenaamde ‘permanente’ verhuizingen naar andere continenten vrijwel hun hele boekenkast hebben weggegeven. “Ik verwijt het mezelf nog steeds dat ik bijna al mijn boeken weggegeven heb toen ik ‘permanent’ naar Canada zou verhuizen in 2012", zegt Damien Baumgart uit Canada. “Negen maanden later was ik alweer terug in Australië, maar mijn boekenkast is het nooit te boven gekomen… zoveel fantasy- en scifi-boeken: weg.” Schrijver Audrey Niven kan erover meepraten. “Voor een korte affaire en twee jaar in Australië heb ik al mijn aantekeningen van mijn studiejaren weggegooid. Wat heb ik daar nu spijt van: de stille getuige van mijn grootste prestatie in mijn nog jonge leven, vernietigd.”

I kick myself to this day because I had to give away most of my books when I moved "permanently" to Canada back in 2012 - I was back in Australia 9 months later. :-\ My bookshelf has never recovered. So many fantasy & sci-fi novels... gone. :-(

Books won't ghost you.